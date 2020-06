Petagna, il padre: "Un pezzo di Napoli gli è già entrato nel cuore. Viene per restare"

Euro Petagna, papà del futuro centravanti del Napoli Andrea, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la rete": "Andrea non sta nella pelle, è molto contento del trasferimento al Napoli. Sarebbe venuto già a gennaio, ma la situazione complicata della Spal ha causato il rinvio del trasferimento. Andrea ha molti amici a Napoli, già qualcuno si è attivato per trovargli una sistemazione. Lui non vede l’ora. Noi poi abbiamo anche dei parenti a Napoli, quindi…".

"Osimhen? Il mio pensiero è che in una squadra come il Napoli, impegnata su vari fronti, è chiaro che ci sia concorrenza. Non sarà facile conquistarsi il posto. Dal punto di vista tecnico, giocare con calciatori del livello di quelli del Napoli ed essere allenato da Gattuso è un’opportunità fantastica. La concorrenza ci sarà, starà a lui conquistarsi lo spazio per giocare. Quello che abbiamo capito noi è che Andrea viene a Napoli per restare, poi nel calcio esistono varie dinamiche. Il gol al San Paolo? Abbiamo letto delle critiche per la mancata esultanza, ma la soddisfazione di Andrea di poter segnare in questo stadio fantastico era tanta. Senza pubblico e con la Spal in una situazione di classifica così, credo che non c’era molto da festeggiare. Forse poi, è anche perché un pezzo di Napoli gli è già entrato nel cuore…”, ha concluso il papà di Petagna.