Calciomercato, l'agente di Veretout: "Può arrivare anche se resta Allan. E' innamorato di Napoli"

A Radio Marte nel corso di “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout: "La moglie è in vacanza in Sardegna. Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche con Allan. Il Napoli farà una squadra molto forte e c’è stato un cambio di strategia: ora si punta su calciatori già pronti e che conoscono la Serie A. Non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Il ragazzo è innamorato di Napoli, se posso agevolare la squadra della mia città lo faccio molto volentieri”.

LE ULTIME DI CALCIOMERCATO DEL NAPOLI