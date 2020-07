CALCIOMERCATO NAPOLI - Ds Benevento: "Llorente sarebbe il top per noi"

"Llorente? Rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, ha fatto benissimo ad altissimi livelli. Stiamo parlando di un giocatore straordinario, che appena un anno fa ha disputato una finale di Champions League. Da qui, però, a dire 'Llorente al Benevento, Younes al Benevento' ce ne passa...". Così Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di vedere il centravanti spagnolo alla corte di Pippo Inzaghi nella prossima stagione.

"Sto sentendo troppi nomi accostati al Benevento, non vorrei che si facesse confusione. Dobbiamo mettere dentro giocatori funzionali e non tantissimi, sono usciti troppi nomi, non vorrei si perdesse di lucidità", ha aggiunto Foggia.