CALCIOMERCATO NAPOLI - Reja rivela: "Gli azzurri avevano chiuso per Kumbulla a gennaio"

E' emerso nelle ultime ore un interessante retroscena sul calciomercato del Napoli. A rivelare la notizia è stato l'ex tecnico azzurro e attuale ct dell'Albania Edy Reja.

Parlando del difensore albanese del Verona, Marash Kumbulla, l'allenatore friulano ai microfoni di Radio Marte ha rivelato: "Il Napoli aveva chiuso l’operazione a gennaio, ma lui non ha accettato la destinazione. Non voleva decidere in poche ore il suo futuro".

Reja ha parlato anche di un altro dei suoi giocatori, Elseid Hysaj, al centro anch'egli di alcune voci di mercato: "Hysaj aveva bisogno di continuità e la sta trovando, mi fa piacere perché è il mio capitano all’Albania e sono felice. Gattuso sta facendo benissimo: ha caricato la squadra, sta facendo sentire importanti tutti e questo è un aspetto importante. Chi entra, è sempre determinante".