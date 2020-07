Napoli, parla Giuntoli: "Per Osimhen non abbiamo un accordo né con lui né con il Lille"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato azzurro ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente del club partenopeo ha parlato, in particolare, di Osimhen: "Per l'attaccante del Lille in questo momento non c'è trattativa. È un prospetto interessante ma non abbiamo un accordo né con lui né con il club. Ha visitato la città per rendersi conto, significa che siamo in pista. Questo non vuol dire che Milik vada via, stiamo soltanto seguendo un giocatore interessante".

Milik

Sull'attaccante polacco Giuntoli ha aggiunto: "Non mi risulta un interesse della Juve per lui, ma lo capirei: Arek è un giocatore molto bravo. Non ha rinnovato e naturalmente è appetibile dai grandi club, non mi desta stupore che ci siano pretendenti per lui. In questo momento è più vicino alla cessione che alla riconferma".

Questione rinnovi

"Stiamo lavorando per rinnovare i contratti di Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, contiamo a breve di formalizzarli".

Allan

"Non è un giocatore che si svaluta. Può fare il titolare ovunque se sta bene, ora ha un indurimento muscolare quindi è solo una questione fisica. È un elemento importante per noi, che ha ancora molti anni di contratto".