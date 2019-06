CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative e le notizie di giornata

Il Napoli avrebbe deciso di rinunciare a Rodrigo a causa delle alte richieste del Valencia per il cartellino del giocatore. E' quanto riferisce dalla Spagna l'emittente radiofonica "Nostre Sport". In corsa per l'attaccante della nazionale iberica ci sarebbe ora solo il Barcellona.

Intanto proprio il Valencia avrebbe deciso di sborsare i 4 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto di Raul Albiol per strapparlo agli azzurri. A scriverlo è "El gol digital".

Il Napoli, dal canto suo, potrebbe in caso di partenza rimpiazzare il 34enne con il centrale difensivo del Real Madrid Nacho Fernandez, nel mirino del club partenopeo secondo "Marca".

ILICIC APRE LE PORTE

Josip Ilicic non chiude le porte ad un suo trasferimento al Napoli. Parlando in Slovenia con Ekipa24, il fantasista dell'Atalanta ha parlato del suo futuro: "Un mio passaggio al Napoli? Fino a quando non ci sono firme sui contratti, sono solo conversazioni. Io non ho firmato nulla. Nei prossimi giorni il mio agente si riunirà con l'Atalanta e capirà quali sono i loro piani. Poi decideremo cosa è meglio per me".

OSPINA, SI TRATTA

Prosegue anche la trattativa per riportare David Ospina in azzurro. Napoli e Arsenal - riferisce dall'Inghilterra "The Sun" - si parlano, con gli azzurri che cercano di abbassare la cifra del cartellino per rilevare a titolo definitivo l'estremo difensore colombiano.

LAZARO TORNA DI MODA

Per la fascia destra a centrocampo torna d'attualità la pista che porta a Valentino Lazaro, esterno dell'Hertha Berlino e della nazionale austriaca. Secondo "Spox" il Napoli resta fortemente interessato al giocatore, autore di un'ottima stagione in Bundesliga.

NAPOLI-TORINO, AFFARI IN VISTA?

Il Torino è interessato a due calciatori azzurri, Simone Verdi e Mario Rui. I due club - secondo Tuttosport - potrebbero imbastire un'operazione più ampia, che potrebbe portare il centrocampista Daniele Baselli alla corte di Carlo Ancelotti.