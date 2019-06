CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative e le notizie di giornata

Quello di Romelu Lukaku è il nome che sta infiammando le ultime ore di mercato del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, ha rivelato l'idea del club partenopeo di strappare il centravanti belga al Manchester United, sfruttando le agevolazioni fiscali contenute nel Decreto Crescita utili per ridurre in maniera considerevole la tassazione sull'ingaggio del giocatore.

Il giornalista della 'rosea' Mimmo Malfitano, ai microfoni di Radio Crc, ha aggiunto ulteriori dettagli sull'indiscrezione: "L'idea Lukaku nasce dal fatto che Ancelotti ha chiesto al presidente un centravanti di spessore, individuato proprio nel belga. Il Napoli ha fatto presente allo United la disponibilità ad una trattativa, che al momento ancora non c'è. Si è in attesa di una risposta del Manchester. La volontà degli azzurri è, però, quella di assicurare al tecnico un attaccante di grande livello. C'è anche Rodrigo in questa lista, che credo sia un giocatore talentuoso ma che non segna molto. Il Napoli cerca un centravanti che sappia dare al gioco di Ancelotti la concretezza che è mancata quest'anno. Milik non ha mai garantito gol pesanti, tranne quello a Cagliari. La differenza sta tutta qui: il Napoli cerca un attaccante che sappia fare gol pesanti".

Di diverso avviso il direttore di Tv Luna Carlo Alvino, che via Twitter ha smorzato l'entusiasmo dei tifosi azzurri: "Visto che siete già in tanti a chiedermelo, vi dico che il Napoli non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà. Assolutamente fuori portata per il club decreto o non decreto. Fantacalcio? Fantamercato? Fate voi. Si lavora su altro e ci sarà bisogno di tempo per chiudere...".

IL BALLO DELLE FASCE

C'è un altro candidato per la fascia mancina del Napoli. Si tratta di Junior Firpo, 23enne terzino del Betis Siviglia. Secondo quanto riferisce dalla Spagna "Don Balon", gli azzurri si sarebbero iscritti alla corsa per arrivare al difensore di origini dominicane insieme a Barcellona, Manchester City, Arsenal e Real Madrid.

Sulla corsia opposta, invece, torna d'attualità il nome di Meunier del Psg: secondo "Foot Magazine" il belga è nel mirino di Napoli, Everton e Atletico Madrid.

Chi non approderà in azzurro, invece, è Lala dello Strasburgo: il Napoli - riferisce "But" - avrebbe fatto sapere al club transalpino di non essere più interessato al terzino dopo l'acquisto di Di Lorenzo.

JAMES RODRIGUEZ E IL "RIBERY CROATO"

Sul sogno James Rodriguez, il noto giornalista di As Manuel Esteban Manolete ha parlato a Radio Crc: "C'è la possibilità che James arrivi al Napoli perchè il Real Madrid ha bisogno di cedere e il Bayern ha già rifiutato di riscattarlo. Occhio, però, in Italia, alla Juve: l'amicizia con Ronaldo potrebbe essere decisiva. Tra Napoli e Real potrebbero esserci diversi affari: c'è un interesse per Ceballos e Llorente. Gli spagnoli hanno bisogno di cedere almeno 8/10 giocatori. Tanti calciatori potrebbero essere deprezzati e i dirigenti del Napoli sanno quanto dover investire".

Dalla Croazia "Sportam" conferma anche l'anticipazione di Tuttomercatoweb sull'interesse azzurro per il 19enne fantasista dello Slaven Belupo Ivan Dolcek, definito il "Ribery croato".

PER BOURIGEAUD DUELLO CON IL SIVIGLIA

A centrocampo resta di grande attualità il nome di Bourigeaud del Rennes. Secondo Yahoo Sport France si è ormai delineato un duello finale tra Napoli e Siviglia per aggiudicarsi il 25enne.

Bourigeaud très proche de quitter Rennes. Ce sera Seville ou Naples. Discussions en cours. pic.twitter.com/Gg5bfMB6bB — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 4 giugno 2019

HAMSIK PUO' TORNARE IN EUROPA

Marek Hamsik potrebbe tornare in Europa a pochi mesi dal suo approdo in Cina al Dalian. Il Besiktas, infatti, sarebbe interessato a riportare l'ex capitano del Napoli nel Vecchio Continente.

Secondo quanto scrive in Turchia "Hurryjet", il club di Istanbul starebbe valutando la possibilità di trovare una serie di sponsor capaci di garantire i 9 milioni di ingaggio del centrocampista slovacco.

LE ULTIMISSIME

Arriva il primo annuncio ufficiale della stagione 2019-2020 del Napoli. Roberto Baronio sarà il tecnico della Primavera azzurra anche nella prossima stagione.

La notizia, che era già nell'aria da qualche giorno, è stata confermata dal club partenopeo via Twitter.