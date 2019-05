FRANCE FOOTBALL - Balotelli sogna il Napoli, ma gli azzurri pensano ancora a Cavani

Sulla stampa francese si parla dell'attacco del Napoli. France Football, infatti, scrive del sogno di Mario Balotelli di vestire la maglia azzurra per motivi familiari (la figlia Pia vive con la madre Raffaella Fico nel capoluogo campano) e sportivi.

L'attaccante italiano, che dopo i due anni e mezzo a Nizza ha giocato negli ultimi 6 mesi all'Olympique Marsiglia, facendo anche discretamente bene, vorrebbe ora tornare in Serie A, ma è difficile che gli azzurri possano pensare a lui per rinforzare l'attacco a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il club partenopeo - secondo France Football - segue sempre con attenzione la situazione di Edinson Cavani, che potrebbe lasciare il Psg. Per lui l'ipotesi di un ritorno all'ombra del Vesuvio è tra quelle in piedi, così come quella di un approdo all'Atletico Madrid o al Manchester United, che però non saranno in Champions League nella prossima stagione.