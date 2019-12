Napoli, il Celta resiste per Lobotka e per il centrocampo spunta Henrique

Quello di Stanislav Lobotka, come accade da molte sessioni di mercato a questa parte, resta sempre un nome caldo per il Napoli. Il centrocampista slovacco, con il cambio di modulo operato da Gattuso, farebbe molto comodo alla mediana azzurra.

Dalla Spagna, però, Marca riferisce dell'intenzione del Celta a tenere sul prezzo del giocatore, che ha una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro. Secondo il quotidiano iberico il club di Vigo, che naviga in piena zona retrocessione, non è intenzionato a privarsi di uno dei suoi gioielli a gennaio per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, quella preventivata dai partenopei e dal Milan.

Intanto per il centrocampo è spuntato fuori un altro nome in chiave Napoli. Si tratta - secondo TodoFichajes - del 22enne brasiliano Matheus Henrique, per il quale però il Gremio sembra intenzionato a chiedere 40 milioni di euro.