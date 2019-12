Lobotka-Napoli, dalla Spagna: "Ecco l'offerta azzurra"

5 milioni di euro per il prestito più 20 milioni di euro per il diritto di riscatto. Sarebbe questa l'offerta del Napoli per Stanislav Lobotka. A riferirlo dalla Spagna è "Don Balon".

Il Celta Vigo non vedrebbe di buon grado la proposta azzurra, ma teme che il giocatore voglia trasferirsi in Italia. Il centrocampista slovacco, però, dal canto suo, non avrebbe fatto richieste al club iberico fino ad ora.

L'eventuale acquisto di Lobotka, inoltre, secondo "Don Balon", darebbe il via libera alla cessione di Fabian Ruiz al Real Madrid in estate. I 'blancos' sarebbero fiduciosi per l'operazione, che potrebbe chiudersi con un esborso di 80 milioni di euro in favore del Napoli.