A BOLA - Il Napoli su Danilo Pereira del Porto

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Si tratta di Danilo Pereira, 28enne mediano del Porto.

Secondo il noto quotidiano sportivo lusitano "A Bola", gli azzurri si sarebbero messi sulle tracce del nazionale portoghese, al pari del Monaco.

Il Porto, dal canto suo, non sembra intenzionato a privarsi a gennaio del suo calciatore e per non meno di 40 milioni, mentre il Napoli avrebbe stanziato un massimo di 30 milioni di euro per un rinforzo in mezzo al campo.

Pereira ha una clausola rescissoria che ammonta a 60 milioni di euro.

Intanto "Record" accosta al club partenopeo anche il nome del difensore del Benfica Ferro.