Calciomercato Napoli, spunta la stella brasiliana: è il capocannoniere della Copa America

Mancano meno 20 giorni all'inizio del campionato e poco più alla fine del calciomercato. Il Napoli ha bisogno di un attaccante. Un nuovo nome spuntato nelle ultime ore è Everton Sousa Soares, il cui agente è rammaricato che sia stato cercato solo negli ultimi giorni. L'anno scorso fu trattato già dal Napoli e bastavano 20 milioni per acquistarlo, ora potrebbe costare sui 45-50 milioni. Il GRemio negli scorsi giorni ha rifiutato un'offerta di 45 milioni dalla Cina per l'attaccante esterno 23enne, che vanta già diverse presenze con il Brasile. Everton ha giocato in Copa America contribuendo alla vittoria con 3 gol (uno in finale).

Lozano e James

In conferenza stampa pre Barcellona-Napoli, Ancelotti sul calciomercato azzurro ha dichiarato: "Sono qui per la partita non per il mercato. Lozano? L’ho seguito nell’ultimo mondiale, ero lì per Televisa. Dopo quelle partite non l’ho più visto”. Per James, invece, Espn Colombia, conferma che il Napoli appare l'unica destinazione percorribile per il colombiano.

Cessioni

Tutino è ormai un giocatore del Verona. Si è allenato nel Centro Sportivo 'Paradiso' di Peschiera con la squadra allenata da mister Ivan Juric, grazie al nullaosta del Napoli.