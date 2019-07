CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di oggi: le ultimissime

Nel corso della prima conferenza stampa nella nuova stagione a Dimaro, Carlo Ancelotti ha risposto a tante domande di mercato. Il tecnico del Napoli non si è risparmiato, pur non scendendo eccessivamente nei dettagli: "La nostra idea è quella di proporre un calcio di qualità. James Rodriguez lo conosco molto bene e mette tanta qualità. Non so se sarà un giocatore del Napoli o meno, ma non posso parlare di un giocatore di un'altra squadra. Stiamo valutando tante opportunità, c'è voglia di migliorare la rosa. Il mercato dà tante possibilità. Io non ho dato l'ok per la cessione di nessun giocatore. La società vuole trattenere tutti i migliori, poi magari qualcuno vorrà cambiare aria e si potrà valutare. Miglioreremo la rosa e c'è tempo per farlo di qui a fine agosto. Sarà un'estate molto lunga, non abbiamo fretta. Non siamo con l'acqua alla gola. Icardi è un ottimo giocatore, apprezzato da tutti, non solo da noi e da me. E' positivo per il Napoli che nomi così importanti vengano accostati a noi. James Rodriguez, Icardi, Lozano, Rodrigo. Solo il nome di Cristiano Ronaldo non è stato fatto! Anche Lozano è un profilo intressante. Centrocampo? Abbiamo perso Diawara, valutiamo Rog. Cerchiamo un profilo alla Fabian Ruiz, che sappia ricoprire più posizioni. Abbiamo due calciatori di alto livello come Zielinski e Fabian, ne cerchiamo un altro. Insigne ha fatto una prima parte di stagione straordinaria, con una flessione nella seconda parte. Da lui mi aspetto un atteggiamento e un comportamento da capitano. Centravanti? Abbiamo Mertens e Milik che hanno fatto molto bene. Non focalizziamoci su una punta da area di rigore".

JAMES, IL REAL PREFERISCE CEDERLO AL NAPOLI

Continuano ad arrivare voci dalla Spagna sulla trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Secondo quanto riferisce As, infatti, il Real Madrid preferirebbe vendere il colombiano agli azzurri piuttosto che all'Atletico Madrid.

I 'blancos', però, vogliono cedere "El Bandido" a titolo definitivo. E proprio questa sarebbe l'unica opzione che gioca a favore del club di Simeone, visto il forte legame che c'è tra il calciatore ed il tecnico azzurro Carlo Ancelotti.

PSG SU FABIAN RUIZ, L'INTER VUOLE ALLAN PER ICARDI

Un altro asse caldo per il mercato del Napoli è quello relativo a Mauro Icardi. A fornire gli ultimi aggiornamenti è il noto giornalista ed esperto di mercato della Rai Paolo Paganini, via Twitter: "Telenovela Icardi: c’è la Juventus, che però prende tempo perché l'Inter vuole Dybala. Il Napoli ha offerto 60 milioni, ma l'Inter ne vuole 70 cash (i soldi per Lukaku) oppure uno scambio con Insigne o Allan più soldi. E c’è anche la Roma con Florenzi, Dzeko e soldi".

Paganini ha rivelato anche un'indiscrezione sul centrocampo azzurro: "Il Psg punta non ad Allan ma a Fabian Ruiz del Napoli".

ICARDI-NAPOLI, SKY: CONTATTO GIUNTOLI-WANDA NARA

FASCE, TIERNEY E CLYNE RESTANO NEL MIRINO AZZURRO

In attesa di cedere Hysaj e Mario Rui, il Napoli continua a seguire Kieran Tierney, terzino del Celtic. Ai microfoni della BBC Sportsound ha parlato l'agente del calciatore, Allan Preston: "Tutto dipende dal Celtic. Loro hanno stabilito un prezzo che credono sia il valore giusto per il calciatore e fino ad ora nessuno ha ancora ha raggiunto quel prezzo. Spetterà ora ai club interessati, Arsenal, Napoli o chiunque altro, mettere i soldi sul tavolo e far riflettere il Celtic". Intanto secondo "Liverpool Echo" anche Nathaniel Clyne resta nel mirino degli azzurri, ai quali il Liverpool avrebbero chiesto 10 milioni di sterline per il cartellino del terzino.