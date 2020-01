CALCIOMERCATO NAPOLI - Ultimo giorno di trattative: tutte le notizie in tempo reale

Ultime ore di calciomercato, che chiuderà i battenti alle ore 20,00 in punto per tutti i club italiani. Il Napoli è impegnato in possibili operazioni, sia in entrata che in uscita.

Da definire le posizioni di Younes, Ghoulam e Llorente, mentre in entrata occhio al promettente terzino sinistro del Sassuolo Tripaldelli e al difensore del Verona Kumbulla, che gli azzurri vorrebbero acquistare adesso per lasciarlo in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione, come già fatto con Rrahmani e Petagna.

TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA

ORE 13,45 - Carrasco torna all'Atletico Madrid, è ufficiale: l'esterno d'attacco belga era stato accostato al Napoli in questa finestra di mercato

ORE 13,30 - Maksimovic a Radio Kiss Kiss Napoli: "I nuovi acquisti, tra chi è già qui e chi arriverà a giugno, possono scrivere una bella pagina in questo club"

ORE 13,15 - Radio Kiss Kiss Napoli: il Napoli smentisce di aver presentato offerte per Tripaldelli

ORE 13,05 - Radio Kiss Kiss Napoli: Younes potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria per 18 mesi

ORE 12,45 - L'ex azzurro Dzemaili lascia l'Italia e si trasferisce dal Bologna allo Shenzen in Cina