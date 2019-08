Ancelotti: "Sono contento per il mercato, spero di essere contentissimo"

"Ho detto che a fine agosto saremmo stati tutti contenti per il mercato? Io sono molto contento. Agosto non è finito del tutto però, quindi magari spero di essere contentissimo!". Così Carlo Ancelotti si è espresso nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli rispondendo ad alcune domande di mercato.

Il tecnico azzurro promuove l'arrivo ormai prossimo di Fernando Llorente e non mostra rimpianti per Icardi: "Se arriva Llorente sono contento. E' un giocatore che ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti e può aumentare il livello qualitativo del reparto. Rimpianto per Icardi? Nessuno".

In conclusione Ancelotti ha parlato anche del mercato in uscita: "La società ha fatto un lavoro straordinario. Il mercato in uscita è stato faticoso così come quello in entrata. Qualcuno ha chiesto di partire per giocare con maggiore continuità. La rosa è questa e con questi giocatori lotteremo in tutte le competizioni".