CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultime ore di trattative | LA DIRETTA

Ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato 2019-2020. Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Fernando Llorente già questa mattina. L'attaccante spagnolo, svincolatosi dal Tottenham, ha firmato un biennale con il sodalizio azzurro. Ufficiale anche la cessione di Vlad Chiriches al Sassuolo, in prestito con obbligo di riscatto. Il ds Giuntoli è impegnato in altre operazioni in uscita, mentre in entrata il club partenopeo sta perfezionando alcuni arrivi di giovani promesse.

LA DIRETTA

ORE 17,40 - Sportitalia - Vertice Napoli-Torino nel tardo pomeriggio per discutere di Verdi

ORE 17,10 - UFFICIALE - Napoli, preso in prestito dal Chievo Domenico Di Dona, esterno d'attacco classe 2004 ex S.S.C. Capua.

ORE 17,05 - Hysaj, l'agente Giuffredi a Radio Punto Nuovo: "E' felicissimo di restare a Napoli, ma non rinnoverà" (L'INTERVISTA)

ORE 17,00 - Cinque ore alla chiusura del mercato. Hysaj resta al Napoli. Verdi e Tonelli potrebbero ancora partire. Ciciretti e Machach verso una sistemazione in Serie B