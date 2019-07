CALCIOMERCATO NAPOLI - Rog, Elmas, Pepè: ore calde per gli azzurri

Sono ore calde per il mercato del Napoli, che sta davvero entrando nel vivo, anche in uscita. Marko Rog, infatti, è ormai ad un passo dal Cagliari.

Il centrocampista croato sostituirà Barella in rossoblù. Per lui il club partenopeo incasserà 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, più una percentuale su una futura rivendita come riferito dall'Unione Sarda.

Porte girevoli nella mediana azzurra, dove subito dopo l'uscita di Rog dovrebbe entrare Elmas. Il turco è sempre più vicino al Napoli, anche se in Turchia fonti vicine al Fenerbahce parlano di accordo non ancora raggiunto tra i due club. Il tutto dovrebbe essere in ogni caso risolto nelle prossime ore o nei prossimi giorni, con il classe '99 che potrebbe presto approdare in Italia.

I tifosi partenopei, però, sognano sempre il colpo in attacco. In stand by l'affare James Rodriguez, in considerazione del fatto che nessuno sembra cedere tra Real Madrid e Napoli e soprattutto che l'Atletico Madrid non ha al momento intenzione di affondare il colpo. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Nicolas Pepè del Lille, giocatore che piace molto alla dirigenza azzurra. Nelle ultime ore si è vociferato di una clamorosa offerta del club di De Laurentiis per il 24enne ivoriano, anche se in Francia non confermano al momento la notizia e continuano a considerare il Psg favorito per l'attaccante. Piace anche il giovane talento portoghese Leao, sempre in forza al Lille. Mentre di recente sarebbe stato proposto al Napoli anche Thauvin del Marsiglia, campione del Mondo un anno fa con i 'blues'.