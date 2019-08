De Laurentiis a Espn: "Meglio Lozano di James Rodriguez. E' più giovane"

Intervista a Miami con Espn per De Laurentiis. Tra i temi affrontati il più caldo riguarda sicuramente il calciomercato: "Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, Sappiamo che giocatore è e quanto vale. Può essere un buon acquisto per il Napoli così come potrebbe esserlo James Rodriguez o altri come ad esempio il brasiliano Everton. Quello che mi piace di Lozano è che è più giovane ad esempio di James che però ha una grande esperienza e ha giocato due volte con Ancelotti. Se dobbiamo considerare chi può aiutare maggiormente la squadra: io ho una mia idea, Giuntoli ne ha un’altra, Ancelotti un’altra ancora. Quindi non importa cosa posso dire o pensare io".

Barcellona batte il Napoli

Sulla sconfitta per 2-1 contro il Barcellona, ecco le parole di Ancelotti: "La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità. Abbiamo creato tanto, siamo riusciti a costruire partendo da dietro e le linee di gioco sono state molto ben eseguite. Lati negativi non ne trovo a dire il vero. Muovere critiche oggi sarebbe cercare il pelo nell'uovo".