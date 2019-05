CALCIOMERCATO NAPOLI - Di Lorenzo firma il contratto

Giovanni Di Lorenzo è ormai virtualmente un calciatore del Napoli. Il 26enne terzino è attivato quest'oggi in città per firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi 5 anni.

L'incontro con il presidente De Laurentiis è avvenuto presso l'Hotel Vesuvio sul Lungomare di Napoli. Presente anche l'agente del giocatore Mario Giuffredi.

All'uscita dall'albergo, Di Lorenzo, visibilmente felice, si è lasciato scappare un "Forza Napoli" ai microfoni dei cronisti presenti.