Napoli, il mercato si chiude con l'ennesima delusione: salta Politano

Il mercato del Napoli si è chiuso ancora una volta con un nulla di fatto. Il passaggio in azzurro di Matteo Politano, così come accadde con Soriano nell'agosto del 2015, è saltato sul filo di lana.

I contratti non sono stati depositati in tempo, per la mancanza di un accordo totale tra il club partenopeo ed il Sassuolo.

Alla fine Sarri si ritrova con il solo Machach in entrata e senza Maksimovic e Giaccherini, ceduti in prestito allo Spartak Mosca e al Chievo.

Grande delusione fra i tifosi azzurri, che hanno sperato in un colpo fino allo scadere.