CALCIOMERCATO: la Juventus soffia Luca Pellegrini al Napoli

Ore febbrili per il calciomercato del Napoli che sembra debba rinunciare a un suo obiettivo in queste ore. Si tratta del terzino sinistro della Roma, Luca Pellegrini pronto a passare alla Juventus. I bianconeri sono riusciti ad aggiudicarselo grazie a uno scambio con la Roma a cui è andato Leonardo Spinazzola.

I termini dell'affare

La Roma dovrà versare anche 10 milioni di differenza per la quotazione del cartellino di Spinazzola. A dare l'annuncio è stato il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio che dà per certo l'affare per le due società. Il Napoli era interessato a Pellegrini per rimpiazzare Mario Rui che pure vuole lasciare i colori azzurri.