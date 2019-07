Calciomercato Napoli 2019-2020: trattative, acquisti e cessioni

Tutti i movimenti e le trattative del Calciomercato 2019-2020 del Napoli:

TRATTATIVE

Castagne (Atalanta, d), Tierney (Celtic, d), Nacho (Real Madrid, d), Frare (Cittadella, d), Fares (Spal, d), Florenzi (Roma, d), Almendra (Boca Juniors, c), Veretout (Fiorentina, c), Bourigeaud (Rennes, c), Bennacer (Empoli, c), De Paul (Udinese, c), James Rodriguez (Real Madrid, a), Lozano (Psv, a), Mariano Diaz (Real Madrid, a), Icardi (Inter, a)

ACQUISTI

Manolas (Roma, d), Di Lorenzo (Empoli, d), Inglese (Parma, a - fine prestito), Grassi (Parma, a - fine prestito), Rog (Siviglia, c - fine prestito), Tutino (Cosenza, a - fine prestito), Vinicius (Monaco, a - fine prestito), Tonelli (Sampdoria, d - fine prestito), Machach (Crotone, c - fine prestito), Zerbin (Viterbese, a - fine prestito), Palmiero (Cosenza, c - fine prestito), Contini (Siena, p - fine prestito), Leandrinho (Atletico Mineiro, a - fine prestito), D'Ignazio (Sambenedettese, d - fine prestito), - fine prestito), Ciciretti (Ascoli, c - fine prestito), Lasicki (Wisla Plock, d - fine prestito), Bifulco (Ternana, a - fine prestito)

CESSIONI

Diawara (Roma, c), Roberto Insigne (Benevento, a)

Come giocherebbe oggi

(4-4-2): Meret, DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.