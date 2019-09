Calciomercato Napoli 2019-2020: acquisti e cessioni

Tutti i movimenti ufficiali del Calciomercato 2019-2020 del Napoli:

ACQUISTI

Llorente (Svincolato, a), Lozano (Psv, a), Elmas (Fenerbahce, c), Manolas (Roma, d), Di Lorenzo (Empoli, d), Costa (Spal, d), Folorunsho (Virtus Francavilla, c), Inglese (Parma, a - fine prestito), Rog (Siviglia, c - fine prestito), Tutino (Cosenza, a - fine prestito), Vinicius (Monaco, a - fine prestito), Tonelli (Sampdoria, d - fine prestito), Machach (Crotone, c - fine prestito), Zerbin (Viterbese, a - fine prestito), Palmiero (Cosenza, c - fine prestito), Contini (Siena, p - fine prestito), Leandrinho (Atletico Mineiro, a - fine prestito), Liguori (Bari, a), D'Ignazio (Sambenedettese, d - fine prestito), - fine prestito), Ciciretti (Ascoli, c - fine prestito), Lasicki (Wisla Plock, d - fine prestito), Bifulco (Ternana, a - fine prestito)

CESSIONI

Chiriches (Sassuolo, d), Ounas (Nizza, a), Tutino (Verona, a), Zerbin (Cesena, a), Rog (Cagliari, c), Palmiero (Pescara, c), Contini (Virtus Entella, p), Vinicius (Benfica, a), Anastasio (Monza, d), Inglese (Parma, a), D'Ignazio (Cavese, d), Energe (Campobasso, a), Costa (Bari, d), Folorunsho (Bari, c), Liguori (Fermana, a), Grassi (Parma, c), Sepe (Parma, p), Albiol (Villarreal, d), Diawara (Roma, c), Lasicki (Pogon Stettino, d), Roberto Insigne (Benevento, a)