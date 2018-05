Calciomercato Napoli 2018-2019: trattative, acquisti e cessioni

Tutti i movimenti e le trattative del Calciomercato 2018-2019 del Napoli:

ACQUISTI - Inglese (Chievo, a), Ciciretti (Parma, c), Maksimovic (Spartak Mosca, d), Luperto (Empoli, d), Grassi (Spal, c), Bifulco (Pro Vercelli, a), Roberto Insigne (Parma, a), Lasicki (Wisla Plock, d), Tutino (Cosenza, a)

CESSIONI - Reina (Milan, p), Rafael (Fine contratto, p), Maggio (Fine contratto, d), Milic (Fine contratto, d)

TRATTATIVE - Leno (Bayer Leverkusen, p), Rui Patricio (Sp. Lispona, p), Perin (Genoa, p), D'Ambrosio (Inter, d), Grimaldo (Benfica, d), Krunic (Empoli, c), Torreira (Sampdoria, c), Suso (Milan, c), Verdi (Bologna, c), Oberlin (Basilea, a).