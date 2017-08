CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative, acquisti e cessioni

Tutti i movimenti del Napoli nel calciomercato 2017-2018:

ACQUISTI: - Mario Rui (Roma, d), Ounas (Bordeaux, a), Zapata (Udinese, a), Zuniga (Watford, d)

CESSIONI: Luperto (Empoli, d), Dumitru (Alcorcon, a), Grassi (Spal, c), Dezi (Parma, c), Roberto Insigne (Parma, a), Gnahorè (Palermo, c), De Guzman (Eintracht, c), Maiello (Frosinone, c)

TRATTATIVE: Rulli (Real Sociedad, p), Rui Patricio (Sporting Lisbona, p), Perin (Genoa, p), Karnezis (Udinese, p), Coppola (Verona, p), Widmer (Udinese, d), Castillejo (Villarreal, c), Zinchenko (Manchester City), Chiesa (Fiorentina, c), Suarez (Barcellona, a), Gumus (Galatasaray, a), Keita (Lazio, a), Schick (Sampdoria, a)