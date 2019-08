La Roma vuole Milik se Icardi va al Napoli

Potrebbe infuocarsi nelle ultime settimane di trattative il calciomercato del Napoli. Tutto gira intorno al miglior centravanti attualmente sul mercato che potrebbe dare il via a una girandola di cambi anche in altre squadre. Secondo il Corriere dello sport, infatti, se il Napoli dovesse riuscire a mettere le mani su Icardi, automaticamente Milik verrebbe ceduto alla Roma alla ricerca di un centravanti visto che mancano i dettagli per il passaggio di Dzeko all'Inter.

Con la partenza del serbo potrebbe innestarsi una girandola che darebbe un nuovo centravanti al Napoli. Gli ottimi rapporti tra Napoli e Roma, dimostrati con l'affare Manolas-Diawara potrebbero essere la base per il trasferimento del polacco, unico obiettivo possibile per i giallorossi in caso di partenza di Dzeko.