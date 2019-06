CALCIOMERCATO - Asse Napoli-Milan: i rossoneri su Mario Rui e Diawara

Parallelamente alle entrate, il Napoli lavora anche al mercato in uscita. Il Milan, in particolare, sembra interessato a due azzurri in esubero: Mario Rui e Diawara.

Il terzino portoghese è stimatissimo dal nuovo tecnico rossonero Giampaolo e ieri l'agente del giocatore Mario Giuffredi è stato a Casa Milan per parlare, tra gli altri, anche dell'ex Roma.

Oggi, invece, nella sede rossonera è stato il turno di Daniele Piraino, l'agente di Amadou Diawara. Intercettato da Radio Rossonera all'uscita, il procuratore del centrocampista guineiano ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "L'incontro è andato bene, l'impressione è stata ottima. Possibilità di trasferimento al Milan? Non parlo".