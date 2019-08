Calciomercato Napoli, visite mediche per Llorente. Ounas ufficiale al Nizza

Visite mediche per l'ultimo acquisto del Napoli, Fernando Llorente, a Villa Stuart a Roma. Lo spagnolo, arrivato a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Totthenam, era atterrato ieri a Capodichino. "Sono molto contento. Il Napoli mi ha sorpreso", le sue prime parole, dopo essere stato accolto da alcune decine di tifosi in aeroporto. Llorente potrebbe essere a disposizione del Napoli già contro la Sampdoria.

Cessioni

Adam Ounas è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Nizza. L’esterno offensivo algerino lascia il Napoli in prestito per approdare in Ligue 1. A dare l’annuncio è stata la società partenopea con un Tweet.

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di @adamounas11 al @ogcnice. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso. pic.twitter.com/RdbxBrTkWm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2019

Trattative

Ultimatum del Valencia al Napoli per Elseid Hysaj, che spera di chiudere a 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del terzino albanese. Ma De Laurentiis non scende al di sotto dei 25 milioni per cederlo.

Caso Icardi

Tramontata ormai, invece, l'ipotesi Icardi al Napoli. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante argentino avrebbe intentato causa all'Inter, chiedendo il reintegro immediato in squadra e di poter svolgere tutto l'allenamento, compresa la parte tattica. Non solo: Icardi avrebbe chiesto anche un risarcimento danni quantificato in 1,5 milioni di euro.

Le nubi sul futuro dell'attaccante sono ben lontane dal diradarsi, dunque. Dopo il Napoli, che si è sfilato proprio nelle ultime ore chiudendo per Llorente, pare che ora anche il Monaco abbia deciso di mollare la presa sul giocatore.