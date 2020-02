Capello: "Ancelotti ha voluto snaturare il gioco del Napoli"

"Ancelotti è arrivato dopo Sarri provando a imporre un nuovo sistema di gioco, ha messo Insigne come seconda punta portando il 4-4-2 dopo il 4-3-3. Questo ha creato un po' di confusione nei giocatori che avevano automatizzato certi movimenti. Ancelotti non è riuscito a trovare la soluzione giusta e non si è visto il bel gioco che ha sempre portato Ancelotti. Da parte di Carlo credo sia stato un errore cambiare quasi radicalmente tutto quanto". E' questa l'analisi della stagione del Napoli fatta da Fabio Capello ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1.