Calcio, Milik: "Vogliamo vincere lo Scudetto". Ghoulam: "La squadra più forte? Il Napoli. Sul rinnovo..."

La presentazione del Calendario 2018 della Ssc Napoli è stata l'occasione per palrare con i due infortunati di lungo corso della squadra di Sarri: Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam. "Sappiamo quanto è importante per Società, tifosi e per noi e per questo vogliamo fare tutto per vincere lo Scudetto" ha affermato l'attaccante polacco.

"Abbiamo perso due partite nelle ultime cinquanta - ha spiegato Ghoulam - e di solito dopo le sconfitte il Napoli torna sempre più forte. La squadra che mi ha impressionato di più? Il Napoli, non dobbiamo guardare gli altri".

Sul mercato i due hanno driblato le domande. "Non parlo di futuro oggi" le parole del terzino sinistro. "Credo di restare a Napoli, ma è ancora presto" ha chiuso Milik.