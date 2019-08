Giubilato: "Sul mercato il Napoli può permettersi di aspettare"

La convincente ed autorevole vittoria ottenuta domenica ad Edimburgo contro i campioni d’Europa in carica ha aperto la serie di test internazionali del Napoli. La squadra si prepara ora a tornare in campo per la partita in programma domenica sera al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia. Di questo, delle note positive emerse dalla trasferta scozzese e delle possibili evoluzioni di un mercato che appare al momento in fase di stasi abbiamo parlato con David Giubilato, difensore del primo Napoli di De Laurentiis con cui ha conquistato la promozione in B e contribuito a quella in massima serie. ù

Quanto incide sull'autostima del gruppo l'autorevole vittoria contro il Liverpool?

"Incide molto non solo per l’aspetto psicologico per quanto concerne la fiducia ma lascia ben sperare la crescita mentale perché pur in ritardo di condizione fisica rispetto ad una rivale che la settimana prossima inizia il proprio percorso in campionato si è dimostrato superiore al Liverpool. La squadra è parsa sicuramente più equilibrata rispetto alle prime uscite".



Frutto di una migliore condizione o altro?

"Credo dipenda da un miglioramento della condizione fisica ma sia anche frutto del lavoro di un anno con tutti gli accorgimenti adottati sul piano tecnico e tattico. La squadra ha sicuramente acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità dopo la prima stagione vissuta con Ancelotti".



Quali qualità aggiunge Manolas alla difesa?

"Un elemento che garantisce qualità e quantità. Un difensore completo che sa rendersi pericoloso anche sulle palle inattive e si troverà benissimo con Koulibaly. Un tassello importante inserito all’interno di una rosa importante".



Quale seguito potrà avere l'esperimento di Callejon come centrocampista centrale?

"Per schierarlo in quel ruolo l’allenatore deve averlo valutato molto attentamente. Il calciatore non si discute e può ricoprire bene il ruolo. Parliamo di un giocatore dotato di un’ottima tecnica e di rapidità di pensiero, qualità fondamentale per orchestrare la manovra della squadra. Potrebbe ripetere il percorso di altri elementi che da ruoli più offensivi si sono trasformati in eccellenti playmaker".



Domenica si torna in campo per l'amichevole con il Marsiglia. Che risposte bisogna aspettarsi?

"Il Napoli sta rispondendo bene pur con la preparazione sulle gambe. Quando ci si avvicina a partite di un certo livello si tende ad alleggerire il lavoro atletico, motivo per il quale credo che la squadra risponderà da par suo anche contro l’ostica formazione francese".



Sul fronte mercato sembra un momento di stasi. Quale conclusione possiamo aspettarci?

"Condivido il modo di operare della società. La rosa è già ottima, quando aggiungi giocatori deve trattarsi di pedine in grado di assicurarti il definitivo salto di qualità. Quest’anno la sessione termina il due settembre e la società, tra le tre-quattro più importanti in Italia, si può permettere di aspettare per concretizzare al meglio i colpi che ha progettato".