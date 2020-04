Coronavirus, la decisione di De Laurentiis: dipendenti del Napoli in cassa integrazione

Aurelio De Laurentiis ha scelto di far scattare la cassa integrazione per 25 dipendenti del calcio Napoli. Si tratta del primo presidente di serie A - riporta il Corriere - a far scattare questa misura. In Inghilterra Liverpool e Tottenham hanno subito pesanti proteste da parte dei loro tifosi dopo aver congelato gli stipendi dei dipendenti. Anche il Siviglia, in Spagna, ha adottato la stessa decisione.

"Fenomeno De Laurentiis", "Mica scemo", si legge sui social tra gli sportivi che commentano questa decisione. Sono molti, però, i tifosi che criticano il presidente del Calcio Napoli.