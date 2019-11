Napoli, il tweet ironico del Museo Madre: "I calciatori hanno lasciato il ritiro per vedere la nuova mostra"

"Hey Mister Ancelotti, i ragazzi hanno lasciato il ritiro semplicemente perché erano impazienti di vedere il nuovo allestimento della collezione site-specific!". Questo il tweet ironico del Museo Madre, su quanto accaduto in casa Napoli nel post partita di Champions League contro il Salisburgo.

Il museo napoletano d'arte contemporanea, che sorge a Palazzo Donnaregina in via Settembrini, ha voluto sdrammatizzare sui suoi profili social in riferimento al momento delicato della squadra azzurra.