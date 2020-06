Il calcio Napoli alla prova Face App: ecco la versione femminile dei giocatori

Sta spopolando sui social la Face app mania. Si tratta di un applicazione instantanea che permette di trasormare un uomo (in foto) in donna e viceversa. E nella rete sono caduti anche i calciatori del Napoli, per opera di un utente Facebook, Gennaro Marino Supernapoli, che ha pubblicato un video che mostra tutta la squadra azzurra dopo essere "passata" per il trattamento di Face app. Il risultato è esilarante.