Maksimovic: "Vogliamo finire il torneo, siamo rimasti tutti a Napoli"

"La condizione fisica resta buona. Sto bene, non ho problemi, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. E anche per il nostro calcio, ci siamo dovuti adattare ad un nuovo ambiente di allenamento". Così, in una lunga intervista a Sky Sport, il difensore del Napoli Nikola Maksimovic analizza il difficile momento che l'umanità intera sta attraversando. Maksimovic sottolinea che "la squadra ha grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato. Per questo siamo rimasti tutti in città".

La città e la passione

"Oltre alla famiglia mi manca tanto il calcio giocato, gli allenamenti e le partite vere. Soprattutto in questa città, che vive solo per questo sport. Anche quando vai a prendere un caffè al bar e ti metti a parlare di tutt'altro, dall'altro tavolo ti fermano subito: 'Uagliò, allora sabato vinciamo?' Queste sono le piccole cose che mi mancano di più. Sappiamo che la ripresa degli allenamenti di squadra è il 18 maggio. Il nostro centro sportivo è già pronto, lo siamo anche noi", ha aggiunto Maksimovic.

La cura Gattuso

"Gattuso ci ha detto che siamo una grande squadra in un momento di difficoltà e che peggio di così non potevamo fare. E che avremmo dovuto ascoltare lui: zitti e pedalare. Ha avuto ragione. Con l'allenatore ho instaurato subito un ottimo rapporto, ci è bastato parlare una volta per capirci", ha concluso il difensore serbo.