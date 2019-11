Marcolin: "Dopo quanto accaduto, l'Italia potrebbe non convocare calciatori del Napoli"

"Dopo quanto accaduto, l'Italia potrebbe decidere di non convocare i calciatori del Napoli per gli imminenti impegni della Nazionale". Così Dario Marcolin, ex capitano del Napoli ed ex collaboratore dell'attuale commissario tecnico Roberto Mancini, nel corso della trasmissione "Giochiamo d'anticipo" in onda su Canale 21.

"Non so come andrà a finire, ma mi risulta che in Federazione ci stanno pensando e ne stanno parlando. Già è accaduto in passato che alcuni calciatori come Zaniolo e Kean siano rimasti fuori per motivi disciplinari", ha aggiunto Marcolin.