È Cagliari-Napoli, Insigne out dagli 11 titolari

Partita dura per il Napoli sul campo del Cagliari. Gattuso tiene di nuovo fuori Insigne, che parte dalla panchina. Prosegue l'esperimento di Elmas esterno sinistro d'attacco. In tribuna, come noto da ieri, Milik, Koulibaly, Lozano (infortunio) e Allan (motivi disciplinari).

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Arbitra Doveri di Roma.