Mazzocchi: "Perchè non spostare Cagliari-Napoli al martedì?"

"Credo che la Lega di A debba considerare l’ipotesi di posticipare Cagliari-Napoli a martedì 27 febbraio (e Napoli-Roma a domenica 4 marzo). Per permettere ai tifosi del Napoli la trasferta evitando la concomitanza con la presenza del Presidente Mattarella e assicurando ordine pubblico. Aggiungo che molti tifosi napoletani non residenti a Napoli hanno comunque come da loro diritto acquistato biglietti di altri settori per Cagliari-Napoli lunedì. Tifosi, famiglie, ecc. La questione sicurezza si potrebbe porre lo stesso".

Questo il pensiero del noto giornalista Rai Marco Mazzocchi, dopo la decisione del Questore di Cagliari di vietare la trasferta ai residenti in Campania per motivi di ordine pubblico.