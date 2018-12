Cagliari-Napoli, Ancelotti: "Abbiamo ancora un sogno"

Partita sofferta ma vittoria molto importante per il Napoli di Ancelotti, che a Cagliari passa al novantesimo grazie a una splendida punizione di Arkadiusz Milik. Vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro in conferenza stampa.

CARLO ANCELOTTI: "Lo sapevo che avremmo reagito bene alla sconfitta di Liverpool. Nel primo tempo abbiamo forse patito l'assenza di Mertens e Insigne, che attaccano la profondità. Volevo una squadra fresca. Sono convinto che siamo competitivi in campionato, lo siamo stati anche in Champions League. Lo saremo in Europa League in Coppa Italia. La società è molto seria, ha programmi precisi che condivido. Di certo l'eliminazione dalla Champions non ha frenato i programmi. Finale di Europa League? Sarebbe un sogno. Possiamo essere ancora più competitivi".