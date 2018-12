Cagliari-Napoli, le formazioni: torna Milik al centro dell'attacco

Sono stati sciolti i dubbi di formazione per Carlo Ancelotti in vista di Cagliari-Napoli. Il primo riguarda l'estremo difensore: Meret aveva avvertito un piccolo fastidio alla spalla, e al suo posto è stato scelto Ospina tra i pali. In difesa riposa Albiol che fa spazio a Maksimovic. Sugli esterni dovrebbero giocare Malcuit e Ghoulam, con un centrocampo a cinque (Ounas e Zielinski sulle fasce). In avanti il solo Arek Milik.

NAPOLI (4-5-1): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Fabian, Zielinski; Milik.

CAGLIARI (4-3-1-2); Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri.

