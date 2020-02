Napoli, personalizzato per Milik e Koulibaly. Problemi per Lozano

Seduta di allenamento mattutina sotto una fitta pioggia per il Napoli a Castel Volturno, in preparazione della trasferta di campionato in Sardegna contro il Cagliari.

Milik e Koulibaly - informa il sito ufficiale del club partenopeo - hanno svolto allenamento personalizzato in palestra.

Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all'adduttore destro.