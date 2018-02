Cagliari-Napoli, i convocati: Lopez rinuncia a Pisacane e Farias, prima per Milic

Sono state diramate le liste dei convocati della gara di lunedì tra Cagliari e Napoli. Per il Napoli Sarri non rinuncia a Hrvoje Milic, appena arrivato dalla lista svincolati e già chiamato a dare il suo contributo (quantomeno in panchina) a Cagliari. La lista completa: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Tonelli, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio, Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog, Machach, Callejon, Insigne, Ounas, Mertens.

Brutte notizie invece per Diego Lopez, tecnico del Cagliari. I sardi dovranno fare a meno di due perni, in attacco e in difesa: out infatti Pisacane e Farias. Questa la lista dei rossoblu: Rafael, Andreolli, Dessena, Cossu, Giannetti, Joao Pedro, Miangue, Romagna, Castan, Farago', Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Ceter, Sau, Crosta, Deiola, Cragno, Pavoletti, Han Kwang-Song, Caligara.