Cagliari-Napoli, bloccata la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è precauzionalmente vietata ai residenti in Campania la vendita dei tagliandi per assistere a Cagliari-Napoli, match di campionato in programma domenica 16 febbraio alle ore 18,00 alla Sardegna Arena.

A renderlo noto è la stessa società sarda attraverso il proprio sito ufficiale.