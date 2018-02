Cagliari-Napoli 0-5: gli azzurri danno spettacolo anche in Sardegna

Il Napoli non si ferma e centra la sua decima vittoria consecutiva in campionato, sbancando Cagliari per 5-0, proprio come nella scorsa stagione.

Dopo un inizio con tante occasioni da una parte e dall'altra, gli azzurri passano alla mezz'ora grazie ad un gol di Callejon, che finalizza con precisione una caparbia azione di Allan. In chiusura di prima frazione Mertens raddoppia.

Nella ripresa i partenopei dilagano, prima con Hamsik e poi con Insigne che si procura e trasforma un calcio di rigore. Fissa il risultato sul 5-0 allo scadere Mario Rui, al suo primo gol in maglia azzurra, che beffa Cragno con una splendida punizione a giro.

Gli uomini di Sarri allungano ora a + 4 sulla Juve, rimasta al palo a causa del rinvio del match con l'Atalanta. Sabato prossimo un altro crocevia della stagione, con Lazio-Juventus e Napoli-Roma.