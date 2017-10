Juve corsara a Milano, Buffon: "Non vogliamo essere il Napoli"

Su Premium Sport il portiere della Juventus Gianluigi Buffon dopo la vittoria in casa del Milan: "I due gol di Higuain? Se con l'Udinese aveva portato la croce, oggi ha cantato e ha portato la croce. Ha fatto qualcosa in più, ha segnato e ha aiutato la squadra a vincere una sfida importante".

TESTA A TESTA CON IL NAPOLI

"La sfida a distanza con il Napoli? Siamo due squadre che fanno un calcio diverse e che hanno qualità diverse. Non vogliamo essere il Napoli perché non rappresenta il nostro calcio, le nostre qualità e il nostro credo, così come penso che il Napoli non voglia essere la Juventus. Ognuno con le proprie armi sta portando avanti nel modo migliore il campionato e per il momento sono stati più bravi loro", ha concluso Buffon.