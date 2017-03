Buffon: "Ho tifato Napoli con tutto il cuore. Mi ha appassionato"

"Il Napoli mi ha appassionato, l'ho tifato con tutto il cuore come avevo fatto all'andata. Li stimo tanto, hanno un allenatore molto bravo e un gioco molto bello. Nonostante come valori singoli fossero un po' sotto il Real, hanno giocato alla pari per 50-55 minuti e solo episodi hanno fatto sì che i blancos abbiano vinto in maniera larga". Così il capitano della Nazionale e della Juventus Gigi Buffon, nel corso di un'intervista a Premium Sport, ha parlato di Napoli-Real Madrid all'indomani della sconfitta azzurra.

"Il fatto che fossi propenso a tifare Napoli con naturalezza e fossi con loro, almeno mentalmente, sperando di aiutarli, mi ha fatto molto piacere perché ho capito di essere ancora sano. Per me è molto importante", ha concluso il portiere bianconero.