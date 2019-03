Bruscolotti difende Insigne: "Da napoletano essere sempre criticato fa malissimo"

L'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, del momento dell'attuale capitano azzurro Lorenzo Insigne: "Il ragazzo ieri si è sfogato e da napoletano, sentirsi sempre criticato, fa malissimo e lo dico per esperienza. Ricordo quando mi infortunai e le mie prestazioni non erano delle migliori e mi criticavano, anche io ne soffrivo".

"I napoletani - ha proseguito l'ex difensore - devono cercare di inveire il meno possibile contro Insigne, perché è un patrimonio di Napoli e sente il peso della fascia. Per indossarla, devi avere le spalle larghe, Insigne le ha e deve sopportare momenti come questi. Dico a Lorenzo che tutto questo fa parte del gioco: ci sono momenti di esaltazione ed altri in cui vieni criticato. Il rischio è che poi se arrivano solo critiche, l’agente può iniziare ad agire, anche perché i giocatori hanno i procuratori per questo".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!