Brumotti e il suo tifo per il Napoli: "Sogno di festeggiare lo scudetto al San Paolo"

"Questo Napoli è 'a bombazza'. Ci sta facendo divertire tanto. Il 20 maggio mi piacerebbe essere al San Paolo per il match con il Crotone per festeggiare lo scudetto. Sarebbe il mio sogno". Così l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti ha parlato della sua passione calcistica per il Napoli nel corso di un'intervista a Radio Crc.

"I napoletani mi adorano ed io adoro loro. La tifoseria napoletana domina nel mondo: è incredibile. Andavo sempre in Curva A con alcuni gruppi di tifosi. Mi sono innamorato di questa tifoseria. Durante la partita i tifosi non hanno voluto fumarmi vicino perché sono uno sportivo. Ho apprezzato molto questa cosa. Poi il modo in cui gasavano la squadra con i cori: è un qualcosa che mi ha lasciato senza parole", ha aggiunto Brumotti.