Tegola per l'Inter, Brozovic potrebbe saltare il Napoli

Il centrocampista croato in forza all'Inter Brozovic potrebbe non essere della partita con il Napoli. È uscito infatti per infortunio al 54mo della sfida della sua nazionale contro la Finlandia (lasciando peraltro spazio proprio al napoletano Rog).

Brozovic aveva segnato due gol contro il Benevento, e sembrava in ascesa nel centrocampo della squadra di Spalletti. Quasi certa la sua assenza nel derby col Milan, mentre è da vedere se potrà essere schierato contro il Napoli al San Paolo.

Intanto, sempre dalla medesima partita contro la Finlandia, è uscito malconcio anche un altro croato in questa fase avversario del Napoli, lo juventino Mandzukic. Ha un problema alla caviglia destra.