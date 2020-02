Brescia-Napoli, Gattuso: "Grande rimonta. Ho visto lo spirito giusto"

"E' stata una grande rimonta. Ho visto lo spirito giusto". Così Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Brescia-Napoli.

"Abbiamo vinto combattendo fino al 94esimo ed è questa la mentalità che mi piace. Quando sento parlare di queste partite come se fossero passegiate mi arrabbio sul serio. Ho visto tanti video del Brescia e sapevamo che ci sarebbe stato da lottare e soffrire", ha affermato il tecnico azzurro.

"Mi spiace che ci siamo fatti sorprendere su calcio da fermo e soprattutto non mi è piaciuto il possesso sterile del primo tempo. Dopo però ho visto lo spirito giusto, il veleno che dobbiamo avere sempre. Quando la squadra si esprime come nella ripresa mi piace. Andare in svantaggio ci sta purchè si abbia una reazione importante come quella di stasera".

Gattuso in conclusione ha parlato anche della sfida con il Barcellona: "Ci penseremo da domani. Sarà una gara che non mi farà dormire, ma d'alro canto non dormo quasi mai ormai...".